Председатель КС Литвы о последних решениях суда Молдовы: Неясно, как были соблюдены принципы справедливости

Председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас прокомментировал конституционный кризис в РМ и непосредственно последние решения Конституционного суда Молдовы. Он сказал, что ему непонятно, как молдавские судьи КС соблюли основные принципы справедливости и транспарентности и равенства сторон.

– Конституционный суд Молдовы объяснил свои решения, которые привели к конституционному кризису, свидетелем которого мы являемся в настоящее время. Однако некоторые вопросы требуют уточнения. Во-первых, может ли КС интерпретировать Гражданский кодекс? Во-вторых, решение от 8 июня было принято слишком быстро – за несколько часов. В результате, остаётся неясным, как были соблюдены принципы справедливости и транспарентности судебного процесса, а также равенство обеих сторон. Я жду ответов на эти чрезвычайно важные вопросы, – написал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас на своей странице в социальных сетях, передаёт tv8.md.