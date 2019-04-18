Председатель комитета ГД по делам СНГ выступил за налаживание полноценного диалога всех ветвей власти Молдовы и России

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В рамках визита в Москву по приглашению руководства Государственной Думы председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с председателем комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, членом Президиума и секретарем ЦК КПРФ по международным и экономическим связям Леонидом Калашниковым.

– Леонид Иванович поздравил Партию социалистов с убедительными результатами парламентских выборов и высказался за налаживание полноценного диалога всех ветвей власти Молдовы и России. Это особенно важно, учитывая положительные сдвиги сотрудничества между президентами двух стран, – отметила она на своей странице в соцсети.

Стоит напомнить, что по приглашению руководства Госдумы РФ фракция ПСРМ в полном составе совершает визит в Москву.