Председатель и члены парламентской комиссии по СМИ встретились с послом США в РМ (ФОТО)

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Председатель постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский встретился накануне с послом США в РМ Дереком Хоганом. Стороны обсудили многие важные вопросы, один из которых – реформа масс-медиа.

– В ходе диалога проанализировали текущую ситуацию в области СМИ и перспективы её развития, а также обсудили возможность реформирования юстиции в правовом государстве, – отметил Лебединский на своей странице в соцсети.

Во встрече также приняли участие вице-председатели комиссии Октавиан Цыку и Лилиан Карп, а также депутаты Мария Чобану и Светлана Ротунду.