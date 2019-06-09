Председатель Госдумы РФ поздравил Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера

Председатель Госдумы РФ поздравил Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил лидера Партии социалистов Молдовы Зинаиду Гречаный с избранием главой парламента республики.

– Поздравляю Вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы Вам и Вашим коллегам, – говорится в тексте поздравления, цитируемом dumatv.ru. 

Вячеслав Володин выразил уверенность, что работа Зинаиды Гречаный будет способствовать развитию взаимодействия между Госдумой РФ и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан обеих стран.

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