Председатель Госдумы РФ: Отношения России и Молдовы базируются на принципах открытости, дружбы и признания равного диалога

Единственная партия молдавского парламента, которая ведет диалог с Государственной Думой Российской Федерации – это Партия социалистов. Об этом в рамках встречи с делегацией Республики Молдова, возглавляемой президентом Игорем Додоном, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он с сожалением констатировал, что на уровне руководства парламента или профильных комиссий подобного диалога нет.

– Мы сожалеем, что, несмотря на наши предложения, этот диалог пока сегодня реализовать не получается. Любое доверие базируется на диалоге и нам, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы, которые мы постоянно обсуждаем с вами, в том числе, в рамках парламентского измерения, мы обсуждали со своими коллегами. А вопросов у нас накопилось огромное количество, – сказал он.

В частности, Володин отметил, что торговый оборот Молдовы и России растет, но мог бы расти еще больше, если было бы необходимое законодательное обеспечение. Кроме того, не разрешены многие проблемы молдавских граждан в России, а это – сотни тысяч людей. В данной связи спикер Госдумы РФ выразил надежду на то, что после предстоящих парламентских выборов к власти в Молдове придет ответственная политическая сила, которая будет думать о развитии своей страны и развитии отношений с Россией, и с которой будут решены вышеуказанные и многие другие накопившиеся вопросы.

– Наши отношения базируются на принципах открытости, дружбы и признания равного диалога, и это лежит в его основе. У нас есть история отношения, мы ей дорожим, – сказал добавил российский спикер.