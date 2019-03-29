Предприниматель из Дубоссар, в которого стреляли, скончался в больнице

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45-летний житель Приднестровья, ставший жертвой обстрела, скончался на больничной койке.

Пресс-секретарь Института скорой медпомощи Кристина Горе сообщила, что пациент поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался вчера днём, пишет deschide.md.

Окровавленного мужчину, лежащего на пороге собственного дома, обнаружили родственники. Как удалось установить, в мужчину стреляли бывшие партнёры по бизнесу, с которыми у погибшего был конфликт. Приднестровские правоохранители задержали по этому делу двух подозреваемых.