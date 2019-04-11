Предприимчивый рыбничанин нашёл раритетный штык от винтовки и попытался продать

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Уголовная ответственность может грозить 18-летнему рыбничанину за незаконное хранение и сбыт холодного оружия. Молодой человек продал игольчатый штык к винтовке Мосина. Сразу после сделки его задержали сотрудники Рыбницкого ОВД.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства было установлено, что данный предмет парень нашёл летом прошлого года в селе Строенцы, проводя земельные работы в подвале у знакомого. Находку молодой человек прихватил с собой и всё это время хранил дома. Интересный для коллекционеров экспонат рыбничанин решил продать, оценив его в 600 приднестровских рублей.

Часть боевого оружия была изъята и направлена на исследование. Проводится доследственная проверка.