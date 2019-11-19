Предприимчивый молдаванин спрятал от таможенников сотни пачек табака для кальяна (ФОТО)

Предприимчивый молдаванин спрятал от таможенников сотни пачек табака для кальяна (ФОТО)

28-летний гражданин Молдовы был задержан сотрудниками специализированных подразделений Таможенной службы за незаконную перевозку партии табака для кальяна. Товар был спрятан в специально оборудованных тайниках в автомобиле.

Инцидент был зарегистрирован у молдо-румынской границы, в городе Кагул. Мобильные группы Таможенной службы остановили для проверки автомобиль Hyundai. В результате при помощи служебной собаки таможенники обнаружили 461 пачку табака для кальяна без акцизных марок и документов о происхождении. Контрабанда была спрятана в задних крыльях и решётках автомобиля.

Инцидент расследуется правоохранителями. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с положениями законодательства.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md