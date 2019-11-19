Предприимчивый молдаванин спрятал от таможенников сотни пачек табака для кальяна (ФОТО)

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28-летний гражданин Молдовы был задержан сотрудниками специализированных подразделений Таможенной службы за незаконную перевозку партии табака для кальяна. Товар был спрятан в специально оборудованных тайниках в автомобиле.

Инцидент был зарегистрирован у молдо-румынской границы, в городе Кагул. Мобильные группы Таможенной службы остановили для проверки автомобиль Hyundai. В результате при помощи служебной собаки таможенники обнаружили 461 пачку табака для кальяна без акцизных марок и документов о происхождении. Контрабанда была спрятана в задних крыльях и решётках автомобиля.

Инцидент расследуется правоохранителями. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с положениями законодательства.