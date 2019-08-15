Предприимчивый молдаванин пытался подкупить в Калуге сотрудника полиции

Предприимчивый молдаванин пытался подкупить в Калуге сотрудника полиции

Уголовное дело было возбуждено в отношении 46-летнего жителя Молдовы. Мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции.

Как пишет kaluga-poisk.ru, 13 августа в посёлке Калужской области подозреваемый передал участковому 20 000 российских рублей в качестве взятки. Взамен полицейский должен был отказаться от проверки по факту фиктивной регистрации мигрантов в жилом помещении.

Сотрудник полиции деньги не принял. Момент передачи взятки был зафиксирован правоохранителями.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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