Предприимчивый молдаванин пытался пересечь границу Румынии по поддельным правам

Предприимчивый молдаванин пытался пересечь границу Румынии по поддельным правам

22-летнего гражданина Молдовы задержали румынские пограничники. Молодой человек подъехал к КПП “Албица-Яссы” за рулём автомобиля, зарегистрированного в Италии.

В ходе проверки было установлено, что представленные мужчиной водительские права были поддельными, пишет publika.md. Более того, у молодого человека вообще не было действительных водительских прав для какой-либо категории транспортных средств.

Молдаванин признался, что купил поддельные права у неизвестного лица в Яссах за 50 евро. По факту случившегося проводится разбирательство.

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