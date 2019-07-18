Предприимчивый молдаванин попытался вывезти из Украины предметы антиквариата

Предприимчивый молдаванин попытался вывезти из Украины предметы антиквариата

17 июля в пункте пропуска “Бачевск” украинские пограничники совместно с работниками налоговой службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов антиквариата.

Осматривая микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с молдавской регистрацией, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении машины обнаружил старинную книгу 1913 года выпуска. Кроме этого, в дверном кармане водительской двери правоохранители обнаружили офицерский кортик, пишет dancor.sumy.ua.

Предметы, которые, вероятно, представляют культурную или историческую ценность, были изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

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