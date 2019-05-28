Предприимчивый молдаванин попытался перевезти через границу партию контрабандных сигарет (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы пресекли попытку незаконного провоза табачных изделий через государственную границу. Инцидент зарегистрировали в пункте пропуска “Крива-Мамалыга”.

На въезде в страну был остановлен автомобиль Volkswagen T4 с молдавскими номерами. Микроавтобусом управлял 30-летний гражданин Молдовы. У инспекторов была информация о том, что ранее данное транспортное средство фигурировало в деле о незаконной перевозке сигарет через границу, поэтому было решено проверить автомобиль с участием служебной собаки. В результате проверки было обнаружено около 280 пачек сигарет “Compliment” без акцизных марок.

Обнаруженный контрабандный товар был изъят. Транспортное средство задержано на территории КПП до выяснения всех обстоятельств.