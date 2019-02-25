Предприимчивый молдаванин попался на попытке незаконно пересечь границу (ФОТО)

0

Гражданин Молдовы с истекшим сроком пребывания на территории Украины попытался вернуться на родину, незаконно перейдя государственную границу. Мужчина был задержан всего в 200 метрах от границы, уже на территории Республики Молдова.

Утром 24 февраля совместный патруль, состоящий из молдавских и украинских пограничников, заметил человека, спешащего попасть из Украины в Молдову. Задержанным оказался 53-летний гражданин Молдовы из села Казаклия Чадыр-Лунгского района.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина находился на территории Украины с мая 2017 года. Зная, что при пересечении границы ему грозит штраф за нарушение срока пребывания, он попытался вернуться в Молдову в обход пункта пропуска.

По факту незаконного пересечения государственной границы было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 750 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение сроком до 2 лет.