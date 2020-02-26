Предприимчивый молдаванин оборудовал в своём авто тайник на 17 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Предприимчивый молдаванин оборудовал в своём авто тайник на 17 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы в пункте “Скуляны” обнаружили более 17 000 сигарет с акцизными марками РМ, спрятанных в баке автомобиля Toyota.

Инцидент был зарегистрирован на выезде из страны. Во время сканирования авто сотрудники Таможенной службы заметили подозрительные предметы в топливном баке транспортного средства. В результате из тайника было извлечено 17 160 сигарет различных марок.

По предварительной информации, 38-летний водитель планировал продать товар на чёрном рынке в ЕС. Сигареты и транспортное средство были изъяты до выяснения всех обстоятельств.

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