Предприимчивый молдаванин незаконно пересёк границу, переплыв Днестр

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Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересёк молдо-украинскую границу, переплыв реку Днестр.

Информацию о том, что неизвестный плывёт в направлении украинского берега, пограничники соседней страны получили от коллег из пограничной полиции Молдовы. К указанному месту прибыл пограничный наряд, который и задержал нарушителя, пишет unn.com.ua.

Пловцом оказался 20-летний молдаванин. Мужчина объяснил, что к такому поступку его подтолкнули семейные неурядицы, поэтому он перебрался на украинский берег.

За незаконное пересечение границы нарушителю придётся заплатить штраф. Кроме того, правоохранители на 5 лет запретили ему въезд на Украину, пишет источник.

Также пограничники Подольского отряда задержали гражданина Молдовы 1966 года, который пытался в обход пункта пропуска попасть на родину. Нарушителя заметили с помощью камер видеонаблюдения за государственной границей. Как выяснилось впоследствии, мужчина превысил сроки пребывания на территории Украины и таким образом пытался избежать ответственности.

Мужчине всё же удалось попасть в Молдову, но после составления материалов о привлечении его к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Молдаванин также понесёт наказание за нарушение правил пребывания на территории Украины.