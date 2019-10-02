Предприимчивый молдаванин намеревался провезти в тайнике партию незадекларированных товаров (ФОТО, ВИДЕО)

Предприимчивый молдаванин намеревался провезти в тайнике партию незадекларированных товаров (ФОТО, ВИДЕО)

Одежда, обувь, продукты питания и другие товары в коммерческих количествах были обнаружены сотрудниками таможенного поста “Крива”. Незадекларированный товар был спрятан в боковых стенках грузового микроавтобуса.

При въезде в страну был остановлен автомобиль Ford Transit, за рулём которого находился 51-летний гражданин Молдовы. Водитель заявил, что у него нет товаров для декларирования, однако сотрудники таможни решили провести осмотр транспортного средства. В результате правоохранители обнаружили более 420 наименований обуви, одежды и продуктов питания, спрятанных от таможенного контроля и без документов о происхождении, пишет publika.md.

По предварительной информации, товары были вывезены из Украины. Их ориентировочная стоимость составляет десятки тысяч леев.

Товары и транспортное средство были задержаны до выяснения всех обстоятельств. Виновного привлекут к ответственности в соответствии с положениями законодательства.

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