Предприимчивый молдаванин купил права и попался с ними на границе

Предприимчивый молдаванин купил права и попался с ними на границе

В багаже ​​гражданина Молдовы сотрудники Пограничной службы обнаружили российские водительские права с явными признаками подделки. Мужчина признался, что “купил” документ за 4 000 российских рублей.

Инцидент был зарегистрирован в минувшие выходные в пункте пропуска “Кагул”. На выезде из страны был задержан 25-летний житель Чадыр-Лунги, у которого в личном багаже оказались поддельные водительские права, выданные российскими властями. Мужчина рассказал, что “купил” удостоверение у неизвестного лица за 4 000 российских рублей.

Поддельный документ был изъят и отправлен на дополнительную экспертизу. В зависимости от её результата нарушитель будет привлечён к ответственности.

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