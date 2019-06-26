Предприимчивый молдаванин без документов попытался попасть в соседнюю страну, спрятавшись под сиденьем автобуса

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Пограничники на контрольно-пропускном пункте “Скулень” обнаружили молодого мужчину, который прятался в автобусе. Спрятавшись без документов под задним сиденьем, мужчина намеревался добраться до Бухареста в обход пограничного контроля.

Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. На выезде из страны был остановлен автобус, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Сибиу”. Во время проверки пассажирских документов сотрудник пограничной полиции заметил необычное положение заднего сиденья в салоне. Как оказалось, под сиденьем прятался мужчина.

Впоследствии он попытался ввести в заблуждение сотрудников пограничного контроля, заявив, что является гражданином Румынии и планирует попасть домой в Бухарест. Как выяснилось, 21-летний мужчина являлся жителем села Пыржота Рышканского района. Его также разыскивали за совершение незначительных правонарушений на территории страны.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.