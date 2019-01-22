Предприимчивые молдаванки попались на границе на контрабанде ядра грецкого ореха

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Сотрудники румынской пограничной полиции из Ботошани задержали двух гражданок Молдовы, которые перевозили мешки с ядром грецкого ореха в багажнике и на заднем сиденье автомобиля. Задержанные не имели при себе документов о происхождении товаров.

Утром 20 января сотрудники КПП Ботошани-Яссы остановили автомобиль Volkswagen, за рулём которого находилась 48-летняя гражданка Молдовы. Её сопровождала ещё одна гражданка Молдовы в возрасте 51 года.

В ходе проверок пограничники обнаружили в багажнике и на заднем сиденье автомобиля несколько мешков, в которых находилось около 400 кг ядер грецкого ореха без документов о происхождении. Задержанные заявили, что были намерены продать весь товар в Ботошани.

Было инициировано расследование по факту контрабанды. Товар на общую сумму 8 000 румынских леев был конфискован. Обстоятельства инцидента выясняются.