Предприимчивые молдаванки попались на границе на контрабанде ядра грецкого ореха

Предприимчивые молдаванки попались на границе на контрабанде ядра грецкого ореха

Сотрудники румынской пограничной полиции из Ботошани задержали двух гражданок Молдовы, которые перевозили мешки с ядром грецкого ореха в багажнике и на заднем сиденье автомобиля. Задержанные не имели при себе документов о происхождении товаров.

Утром 20 января сотрудники КПП Ботошани-Яссы остановили автомобиль Volkswagen, за рулём которого находилась 48-летняя гражданка Молдовы. Её сопровождала ещё одна гражданка Молдовы в возрасте 51 года.

В ходе проверок пограничники обнаружили в багажнике и на заднем сиденье автомобиля несколько мешков, в которых находилось около 400 кг ядер грецкого ореха без документов о происхождении. Задержанные заявили, что были намерены продать весь товар в Ботошани.

Было инициировано расследование по факту контрабанды. Товар на общую сумму 8 000 румынских леев был конфискован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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