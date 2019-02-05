Предприимчивые молдаване-нарушители не смогли пересечь молдо-румынскую границу

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Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Скулень” не дали осуществиться планам двух граждан Молдовы стать законными гражданами Румынии. У задержанных были найдены два румынских удостоверения личности с признаками фальсификации, спрятанные во внутреннем кармане и в обуви.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля на выезде из страны. Проверку проходило транспортное средство Mercedes Vito, в котором находилось 2 пассажира. Было установлено, что оба гражданина Молдовы в возрасте 21 и 25 лет хотели обосноваться на территории Бельгии и Германии по поддельным документам. Первый документ с признаками фальсификации был найден во внутреннем кармане дежды, а другой – в обуви.

Молодые люди были задержаны. Сотрудникам пограничной полиции предстоит выяснить обстоятельства инцидента.