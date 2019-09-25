Предприимчивого жителя Рыбницы задержали с незадекларированной партией одежды

В Рыбнице выявили очередной факт, связанный с незаконным перемещением товаров, ввозимых в Приднестровье.
Местный предприниматель вместе с ещё одним жителем города ввёз груз на территорию ПМР из Украины, минуя таможенный контроль. Его машина была остановлена таможенниками для досмотра на одной из улиц Рыбницы.
Как пишет novostipmr.com, в авто находились хозяйственные сумки и тюки с коммерческой партией одежды (29 наименований в количестве 215 ед.). При этом документы о таможенном оформлении товаров отсутствовали.
В отношении предпринимателя составлены административные материалы сразу по двум фактам правонарушений: незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка, а также их перемещение в обход таможенного контроля.
Проводится оценка стоимости ввезённой одежды. Нарушителю грозит серьёзный штраф.