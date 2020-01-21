Предприимчивого жителя Ниспорен поймали с контрабандой в авто (ВИДЕО)

Предприимчивого жителя Ниспорен поймали с контрабандой в авто (ВИДЕО)

Пограничники в пункте пропуска “Леушены” задержали мужчину, перевозившего груз без соответствующих документов. Транспортное средство было конфисковано, а водителю выписан штраф.

Правоохранители остановили для проверки автомобиль Mercedes Sprinter с молдавскими регистрационными номерами. Водитель, 45-летний житель Ниспорен, не смог внятно ответить, что перевозит.

При проверке в грузовом отсеке были обнаружены полевой опрыскиватель и несколько коробок. Из резервуара опрыскивателя пограничники извлекли более 200 упаковок кофе, 350 бутылок с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и другие товары с итальянской маркировкой, на которые водитель не смог предъявить документы о происхождении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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