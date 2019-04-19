Предприимчивая рыбничанка опустошила денежный “тайник” своего доверчивого приятеля и заперла его в квартире

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С заявлением в милицию обратился 50-летний местный житель. Мужчина попросил привлечь к ответственности гражданку, которая, по его словам, 13 апреля украла у него 5 100 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства выяснилось, что заявителя навестила 55-летняя соседка со своей 35-летней приятельницей. Мужчина стал угощать посетительниц. Расщедрившись от выпитого спиртного, он решил дать денег малознакомой женщине на покупку мобильного телефона. 1500 рублей достал из своего тайника. Через непродолжительное время гостьи покинули дом.

Однако новая знакомая вскоре вернулась, желая продолжить банкет. Даже согласилась сходить за очередной порцией выпивки. Гостеприимный хозяин дал женщине денег на спиртное и ключи от входной двери. Предприимчивая дама, улучив удобный момент, незаметно опустошила тайник доверчивого мужчины, закрыла его в квартире и исчезла. Через двое суток она освободила «узника» и скрылась.

Подозреваемая, ранее судимая рыбничанка, была задержана участковым инспектором милиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.