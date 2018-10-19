Предприимчивая девушка украла деньги у одногруппницы во время урока по физкультуре

Предприимчивая девушка украла деньги у одногруппницы во время урока по физкультуре

Криминальное ЧП произошло в одном из образовательных учреждений города Слободзея. 100 рублей ПМР пропали из сумки, которую учащаяся оставила в раздевалке перед физкультурой. За помощью 16-летняя потерпевшая обратилась к стражам правопорядка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, результате проведённых мероприятий подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая одногруппница заявительницы. Во время занятия девушка покинула спортзал, сославшись на недомогание. Однако вместо того, чтобы направиться в медпункт, зашла в раздевалку и украла деньги.

По данному факту ведётся разбирательство.

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