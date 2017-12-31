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Предпраздничный ажиотаж: столичные супермаркеты переполнены покупателями (ФОТО)

Предпраздничный ажиотаж: столичные супермаркеты переполнены покупателями (ФОТО)

В последние дни перед Новым годом жители Кишинева спешат купить подарки и продукты.

Особенно сильно предпраздничная суматоха видна в сетевых супермаркетах, где образуются огромные очереди на кассах, пишет zugo.md.

Немало людей и на рынках: все спешат купить продукты и запастись одним из главных символов Нового года – мандаринами.

Чтобы обслужить максимальное число покупателей, сеть гипермаркетов Metro объявила о работе нон-стоп. Многие супермаркеты столицы также продлили время работы в предпраздничные дни. А вот 1 января многие из них работать не будут вовсе.

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