Предпраздничные проверки: гирлянды на рынках не отвечают требованиям безопасности

Предпраздничные проверки: гирлянды на рынках не отвечают требованиям безопасности

Почти половина гирлянд, которые можно найти на рынках столицы, не соответствует нормам безопасности. В преддверии праздников проверки провели и на Центральном рынке. Результаты оказались, мягко говоря, неутешительными.

Длина провода не соответствует нормам, имеются и другие нарушения. Такие гирлянды нельзя использовать, так как они могут вызвать короткое замыкание, – прокомментировал инспектор Агентства по защите прав потребителей Петру Молдчану.

Кроме того, во время проверок ни один продавец не смог представить сертификат соответствия продукции, передаёт publika.md. Тем, кто продаёт гирлянды, не соответствующие нормам безопасности, грозит штраф в размере до 7 000 леев.

Инспекторы напоминают гражданам о том, что покупать ёлочные гирлянды необходимо только в специализированных магазинах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md