Предпраздничная суета: НАБПП объясняет, как выбирать продукты на Пасху

0

Перед Пасхой специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выступили с рекомендациями по покупке продуктов для праздничного стола.

Чтобы избежать риска приобретения некачественных и даже опасных для здоровья товаров, следует прислушаться к следующим рекомендациям:

продукты необходимо покупать только в лицензированных местах, обеспечивающих соответствующие условия хранения, и если есть уверенность в том, что проведён санитарно-ветеринарный контроль;

покупайте свежее мясо только в официальных мясных лавках, продуктовых магазинах и т. д. Мясо должно быть упругим, от бледно-розового до тёмно-красного цвета. Запах не должен быть прогорклым;

рекомендуемый срок хранения мяса ягнёнка составляет 72 часа (3 дня), при этом его следует хранить при температуре от +2 до +4 °C;

при покупке свежей рыбы обращайте внимание на то, чтобы тушка была чистой, с равномерной чешуёй, с красными жабрами без разрывов;

при покупке яиц обратите внимание на их внешний вид: скорлупа должна быть чистой, прочной, цельной и без пятен, яйца должны иметь маркировку с кодом производителя. Срок годности, выбитый на продукте, не может превышать 28 дней. Не покупайте яйца, у которых скорлупа треснула или испачкалась. В любом случае попросите продавца предоставить ветеринарный сертификат;

для покраски яиц приобретайте пищевую краску, надлежащим образом упакованную;

выпечка, торты, хлебобулочные изделия должны быть упакованы производителем соответствующим образом;

сезонные овощи стоит покупать в специально обустроенных местах, которые проходят контроль специалистов.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает всех потребителей проявлять осторожность при совершении покупок. Соблюдение этих правил поможет избежать приобретение некачественного продукта.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.