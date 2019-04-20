Предпасхальная суета на границе началась: на одном КПП уже отмечены заторы

Предпасхальная суета на границе началась: на одном КПП уже отмечены заторы

Речь идёт о контрольно-пропускном пункте «Паланка-Маяки-Удобное».

Согласно информации Пограничной полиции, время ожидания на этом КПП в направлении выезда из страны превышает 40 минут. Кроме того, этим утром, начиная с 06:30 и в течение двух часов, ещё на двух КПП («Крива» и «Бричаны») было затруднено трансграничное движение, а время ожидания превышало 30 минут. В связи с этим Пограничная полиция рекомендует путешественникам пересекать границу через другие КПП, находящиеся вблизи.

Напомним, что в период пасхальных праздников таможенная служба будет работать в усиленном режиме. Среди основных действий, которые будут предприняты, числятся: увеличение числа сотрудников, использование всех контрольных дорожек и синхронизация действий с представителями Пограничной полиции. В то же время будут назначены контактные лица, которые будут входить в совместные группы анализа рисков. Таким образом, повысится эффективность деятельности по осуществлению таможенного контроля.

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