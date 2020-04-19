Предоставленный Путиным по просьбе Додона самолёт с медицинским грузом из Китая летит в Молдову

Предоставленный Путиным по просьбе Додона самолёт с медицинским грузом из Китая летит в Молдову

Этой ночью из Китая вылетел самолёт с медицинским грузом для Молдовы. На борту примерно 53 тонны материалов – тесты, лекарства, маски, перчатки, защитные экраны и так далее. Самолёт бесплатно предоставил президент России Владимир Путин по просьбе главы нашего государства Игоря Додона. 

Как стало известно «Аргументам и фактам в Молдове», спецрейс прибудет в Кишинёв сегодня вечером или завтра утром. 

– В конце недели ждем 80 тысяч тестов – это государственная закупка, более 280 тысяч респираторов – это и государственная закупка, и пожертвования от различных партнеров, более 600 тысяч пар перчаток, более 200 тысяч защитных экранов и так далее. Больницы, врачи оснащены всем необходимым для следующих недель, но в конце недели будет еще одна партия помощи от КНР, – заявлял ранее по этому поводу глава государства.

Мы следим за развитием ситуации. 

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