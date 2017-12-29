179

Предновогодние адские пробки “накрыли” Кишинев (ФОТО)

Предновогодние адские пробки “накрыли” Кишинев (ФОТО)

Центр столицы оказался буквально парализован.

Самая сложная ситуация сложилась на бульваре Штефана чел Маре. Там, помимо необыкновенно большого количества передвигающихся автомобилей, много места занимают припаркованные машины. При этом некоторые особо бесцеремонные водители делают остановку даже на второй полосе, тем самым практически полностью блокируя дорогу.

На смежных с бульваром Штефана чел Маре улицах, а также на некоторых других тоже наблюдается повышенное количество автомобилей.

Фото: zugo.md

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md