Предновогодние адские пробки “накрыли” Кишинев (ФОТО)

Центр столицы оказался буквально парализован.

Самая сложная ситуация сложилась на бульваре Штефана чел Маре. Там, помимо необыкновенно большого количества передвигающихся автомобилей, много места занимают припаркованные машины. При этом некоторые особо бесцеремонные водители делают остановку даже на второй полосе, тем самым практически полностью блокируя дорогу.

На смежных с бульваром Штефана чел Маре улицах, а также на некоторых других тоже наблюдается повышенное количество автомобилей.

Фото: zugo.md