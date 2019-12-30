Предложили помощь, но оставили без кошелька: две рецидивистки ограбили пенсионера в Слободзее

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Правоохранителям поступило заявление от 83-летнего жителя села Владимировка Слободзейского района. Мужчина сообщил, что 26 декабря неизвестная девушка похитила у него деньги.

Личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась 26-летняя ранее судимая жительница Тирасполя. Вместе с подозреваемой в отдел милиции доставили и её подругу – 44-летнюю жительницу села Владимировка, пишет mvdpmr.org.

Выяснилось, что в день преступления тираспольчанка приехала в гости к подруге в село. Когда женщины зашли в магазин, увидели пожилого мужчину. Внимание привлёк кошелёк пенсионера, в котором было много денег.

Младшая из приятельниц вызвалась помочь пожилому человеку донести поклажу и незаметно вытянула из кармана кошелёк. Мужчина это заметил и попытался остановить спутницу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые находятся под стражей.