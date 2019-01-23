Предложил подвезти, а затем сорвал цепочку с шеи: в столице поймали наглого грабителя (ВИДЕО)

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20-летний житель столицы был задержан сотрудниками полицейской инспекции сектора Рышкановка. Молодой человек напал на прохожего и украл у жертвы золотую цепочку.

Звонок в полицию поступил в ночь на 12 января. Пострадавший рассказал, что на него напал и ограбил неизвестный. 33-летний мужчина из Ставчен уточнил, что выходил из столичного заведения, когда местный сотрудник подошел к нему и сказал, что может отвезти мужчину домой. Прибыв по адресу и всё ещё находясь в машине, мужчина получил несколько ударов от водителя. После этого злоумышленник снял с шеи жертвы цепочку с золотым крестом. Таким образом, материальный ущерб составил 50 000 леев.

В ходе оперативных действий нападавший был задержан. Подозреваемый признал свою вину. Ка выяснилось, ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции.

Подозреваемого задержали на 72 часа. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.