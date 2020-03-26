Предложение президента: проверить на коронавирус всех медиков и полицейских, находящихся на передовой борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)

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Необходимо избежать случаев заражения коронавирусом врачей. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. В данной связи глава государства выступил с предложением к комиссии по чрезвычайным ситуациям распорядиться протестировать на COVID-19 всех медиков, находящихся на передовой борьбы с этим заболеванием.

– Речь о порядка 10 тысячах человек, мы обсудили это с госпожой министром, которых протестируют в ближайшее время за счет государства. Это очень важно, так как мы видели различные случаи. Это тестирование нужно проводить периодически, – сказал он.

Игорь Додон считает, что проверить на коронавирус следует и сотрудников Пограничной полиции, а также полицейских и военных, находящихся в прямом контакте с гражданами.

– Это можно организовать в течение последующего времени после соответствующего решения комиссии по ЧС, – сказал Додон.

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