Предложение Додона: Снять иммунитет с судей, прокуроров, депутатов и даже с президента (ВИДЕО)

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Судья и прокуроры, которые занимались беззакониями во времена режима Демократической партии и намереваются продолжать это делать, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники” заявил президент Игорь Додон, который отметил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы снять с них иммунитет для их возможного привлечения к ответу в рамках Уголовного кодекса. Это касается и представителей власти, отметил он.

– Это очень важный вопрос. Им ничего нельзя сделать, потому что у них, видите ли, иммунитет. Так, значит, нужно снять иммунитет – и с прокуроров, и с судей, и с депутатов, если нужно. Давайте снимем иммунитет! А чего мы боимся? И с президента снимите иммунитет, если хотите. Нужно снять иммунитет, если они что-то сделали, конфисковать активы. А по-другому как мы наведем порядок? Как они научатся соблюдать закон? – сказал он.