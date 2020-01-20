Предъявил поддельный паспорт: в столичном аэропорту задержали члена международной террористической организации

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Сотрудники Пограничной службы совместно с сотрудниками Антитеррористического центра Службы информации и безопасности задержали гражданина Таджикистана, объявленного в розыск в качестве члена международной террористической организации. Мужчина намеревался пересечь государственную границу по поддельному паспорту.

В столичном аэропорту был задержан 28-летний мужчина, который предъявил паспорт, выданный украинскими властями. Во время пограничного контроля мужчина вёл себя подозрительно, а дальнейшие проверки проездного документа выявили признаки поделки.

Выяснилось, что на территорию Молдовы мужчина незаконно попал через Украину. Иностранный гражданин более года находился в центре внимания СИБ как член международной террористической организации, действующей в Сирии.

Также было установлено, что мужчина был объявлен в розыск правоохранительными органами Таджикистана. В настоящее время иностранец находится в Бюро по миграции и убежищу до принятия решения об его экстрадиции.