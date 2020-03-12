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Предельный возраст зачисления на военную службу по контракту будет увеличен. Соответствующий законопроект принял сегодня в окончательном чтении парламент.

Согласно документу, решение принято в целях комплектования Вооружённых сил дефицитными специалистами. Это положение может применяться только один раз во время прохождения военной службы, пишет moldpres.md.

В то же время, предстоит отменить статью Закона о статусе военнослужащих, предусматривающую, что предельный возраст зачисления на военную службу по контракту может быть продлён на 5 лет. До сих пор предельный возраст зачисления на военную службу по контракту был 45 лет.