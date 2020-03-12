Предельный возраст зачисления на военную службу по контракту будет увеличен

Предельный возраст зачисления на военную службу по контракту будет увеличен

Предельный возраст зачисления на военную службу по контракту будет увеличен. Соответствующий законопроект принял сегодня в окончательном чтении парламент.

Согласно документу, решение принято в целях комплектования Вооружённых сил дефицитными специалистами. Это положение может применяться только один раз во время прохождения военной службы, пишет moldpres.md.

В то же время, предстоит отменить статью Закона о статусе военнослужащих, предусматривающую, что предельный возраст зачисления на военную службу по контракту может быть продлён на 5 лет. До сих пор предельный возраст зачисления на военную службу по контракту был 45 лет.

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