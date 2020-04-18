Празднуем Пасху: как избежать пищевых отравлений

Празднуем Пасху: как избежать пищевых отравлений

В праздничные дни риск получения пищевого отравления очень высок, учитывая обилие и разнообразие приготовленных блюд. Глава Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) Николай Фуртунэ рекомендует готовить меньше блюд к пасхальной трапезе и правильно их хранить.

По словам Фуртунэ, пища для праздничного обеда должна готовиться в минимальных количествах и употребляться сразу после приготовления. Чем дольше срок хранения, тем выше риск получения пищевого отравления. Блюда следует хранить в холодильнике, особенно когда речь идёт о скоропортящихся продуктах, таких как салаты с майонезом.

Глава НАОЗ также напомнил, что для профилактики пищевых отравлений важна и гигиена рук.

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