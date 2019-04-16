Празднование 660-летия основания Молдавского государства – в поле зрения президента (ФОТО)

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Глава государства провел встречу с Думитру Ройбу, председателем комиссии по делам молодежи в Совете гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Стороны обсудили ряд предложений по празднованию 660-летия основания Молдавского государства – ключевого исторического события для нашей страны. Речь о проведении круглых столов, национальных и международных форумов, экскурсиях по исторически значимым местам, публикации тематических изданий и т.д.

– Мы должны знать историю молдавской государственности и обеспечить преемственность Республики Молдова как суверенного и независимого государства, которое может самостоятельно определять свою судьбу, – отметил в данной связи Игорь Додон.

Напомним, что 2 февраля под эгидой Президента Республики Молдова прошло торжественное собрание, посвященное 660-летию со дня основания Молдавского государства. В мероприятии приняли участие бывшие главы государства, депутаты первого Парламента РМ, представители дипломатического корпуса, гражданского общества и т.д.