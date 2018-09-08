Обещания социалистов продолжают исполняться. Сегодня, 8 сентября, еще одна детская площадка была открыта во дворе домов, расположенных по улице Роз, 31/7, 31/6 и 33/2.

О радостном событии на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов. Он напомнил, что по инициативе Партии социалистов выделены бюджетные средства и будут установлены 125 новых детских площадок, 70 фитнес площадок и 600 скамеек. Адреса установки были определены на основании обращений жителей города и собранных подписей.