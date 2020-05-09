Праздник со слезами на глазах: Гречаный поздравила всех граждан страны с Днём Победы

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Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

Этот праздник со слезами на глазах вызывает боль за десятки миллионов безвинных жертв и за то, что нас покидают последние очевидцы той страшной войны. Глубочайшая признательность и вечная память всем тем, кто пал в бою или в мирное время, низкий поклон и долгих лет – ветеранам, ныне живущим! Я глубоко тронута тем, что и наш народ, в том числе молодежь, хранит историческую память, чествует героев Великой Отечественной Войны, празднует День Победы, пусть и в тех особых условиях, в которых мы все оказались в этом году, – написала спикер на своей странице в соцсети.

Гречаный особо отметила, насколько важно хранить память о тех, кто подарил Победу, ведь именно благодаря им можно двигаться вперёд и строить мирное, цивилизованное будущее.

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