Праздник с отработкой: бюджетники Молдовы будут отдыхать 1 июня

Праздник с отработкой: бюджетники Молдовы будут отдыхать 1 июня

В День защиты детей, который отмечается 1 июня, у работников бюджетной сферы страны будет выходной.

Этот праздник стал выходным днем в 2016 году, когда соответствующий законопроект был одобрен в парламенте.

Тем не менее, его придется отработать. Согласно решению правительства, рабочей будет суббота 23 июня.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, он был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году.

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