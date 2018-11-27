Праздник к нам приходит: в столице открываются зимние катки

С конца ноября жители столицы начинают ощущать атмосферу грядущих зимних праздников. Уже на следующей неделе кишинёвцы смогут насладиться катанием на открытых ледовых катках. Несколько дней назад открылся каток на улице Михай Витязул, а через неделю откроются ещё 2 площадки: перед одним из торговых центров и на улице 31 Августа, где будет проходить Рождественская ярмарка.

Работа по установке катка кипит на улице 31 Августа, недалеко от Национального дворца. Такую же картину можно наблюдать на бульваре К. Негруцци, где открытый каток заработает уже через неделю, пишет protv.md. По словам менеджера проекта, работы находятся на ранней стадии, поэтому информация о тарифах и расписании ледового катка будет объявлена позже.

Тем, кому не терпится прокатиться, могут сделать это на катке по ул. М. Витязул. Правда, в заведении появились новые коньки, и поэтому цены выросли на 30%. Каток начинает свою работу в 10 часов утра и закрывается в 23:30.