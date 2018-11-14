Праздник к нам приходит: в столице начали устанавливать новогодние елки

С каждым годом подготовка к новогодним праздникам начинается всё раньше. После того, как в начале ноября во многих магазинах уже начали продавать праздничные украшения, очередь дошла и до наряженных елей.

Одна из них появилась на днях перед известным столичным торговым центром. Пользователи соцсетей не упустили возможность сфотографировать главную новогоднюю красавицу и выложить снимки в соцсети.

Стоит напомнить, что в этом году в центре Кишинева впервые будет установлена не живая ель, как обычно, а искусственная. Ее инаугурация предположительно произойдет 1 декабря.

Кроме того, 15 декабря на улице 31 августа между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина во второй раз откроется рождественская ярмарка, которая будет работать ровно месяц.