Праздник к нам приходит: в Кишинёве началась массовая продажа новогодних ёлок (ВИДЕО)

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Во всех секторах столицы уже появились ёлочные базары. Покупателям в этом году представлен широкий ассортимент новогодних деревьев, а цены начинаются от 200 леев и выше, в зависимости от размеров, а также от страны, в которой ёлка была выращена. Но жители столицы пока не торопятся покупать главную «виновницу» праздника.

На стихийном рынке в секторе Рышкановка торговцы предлагают покупателям ёлки, выращенные в питомниках Молдовы, Румынии и даже Дании. Стоимость некоторых деревьев достигает до 3 000 леев. Некоторые предприниматели предпочитают привозить ёлки из-за границы, так как они более пышные и красивые.

– Цены начинаются от 500 леев, самая дорогая стоит 1 200 леев. Привожу их из Дании. Они более красивые и богатые. У нас нет таких ёлок, – говорит продавец.

Некоторые предприниматели выращивают ёлки самостоятельно. Так, один предприниматель из Яловен предлагает покупателям ёлки, которые выросли у него в саду. Всего у него имеется около 500 ёлок. Каждая стоит от 400 до 2 000 леев. У него в запасе есть и 3-метровая ёлка, она стоит 3 000 леев.

Так как цены очень «кусачие», некоторые жители столицы покупают искусственные ёлки, а другие не могут отказаться от праздничной атмосферы и покупают живую новогоднюю красавицу. А самые изобретательные решили совместить приятное с полезным: они купили искусственную ёлку и несколько веточек живой ёлки, которые будут радовать своим запахом. Такой вариант считается самым экономным, так как несколько веточек обходятся приблизительно в 50 леев.