Праздничное застолье обернулось для пожилого рыбничанина больницей

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23 февраля в травматологическом отделении оказался 66-летний рыбничанин. Мужчина был госпитализирован с резаными ранами обоих предплечий и колото-резаной раной параорбитальной области.

Как выяснилось в ходе разбирательства, травмы пенсионеру нанёс знакомый, 27-летний житель Рыбницы. Мужчины встретились в магазине и решили вместе отметить праздник. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт, переросший в драку. Решающим аргументом в споре стал нож, с которым хозяин жилья набросился на гостя. Скорую помощь и милицию вызвала сожительница подозреваемого, пишет mvdpmr.org.

По факту причинения вреда здоровью проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.