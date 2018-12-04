Праздничное настроение в столице: креативщики станции вулканизации смастерили ёлку из покрышек (ФОТО)

Рабочие одной из столичных станций вулканизации смастерили настоящую новогоднюю ёлку из подручных средств, а точнее из покрышек, которые с приходом зимы все автомобилисты массово меняли.

Рабочие решили разнообразить свой досуг и порадовать своих клиентов необычной ёлкой из покрышек. Сегодня ёлка высотой в 4 метра будет окрашена в привычный зелёный цвет, а затем её предстоит нарядить, пишет protv.md.

Таким необычным образом молодые люди решили подарить волшебство зимних праздников своим клиентам, прохожим и сами себе. Мастера надеются, что их новогодняя ёлка не будет хуже той, что вскоре будет установлена на Площади великого национального собрания.