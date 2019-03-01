“Правые” верят в мифические биномы, потому что им постоянно лгут, – политолог

Но тут следует вторая ложь и диверсия. Якобы ДПМ уже приготовила по 1 млн $, чтобы скупить 10 социалистов. Мол, “Бегите, а то потом цена упадет”. Понимаете игру? “ДПМ не хочет покупать правых, а только левых!” Правые, типа, “не продаются”. ЛДПМ и ЛП, мол, “могут подтвердить”.

Далее следует третий бред. Додон не хочет вести переговоры с Шором, потому что Шор “обличил” его! Так ведите вы, господа! Майя же голосовала за выдачу 5.4 млрд. леев банкам Шора! Летала в Доху на самолете Шора, за деньги Шора? Вам не впервой! На самом деле, мы всегда говорили: Шор должен сидеть в тюрьме, а не в парламенте. И рано или поздно он сядет.

P.S. Насчет “борьбы” правых с олигархами. Помните, что мы писали ранее: как может один лакей Госдепа бороться с другим? Боюсь, мы были правы…