Правые, грантоеды, НПОкратия и прочая братия

0

О том, кто на самом деле получает огромные деньги извне.

В последнее время блок ACUM активно продвигает тему, запущенную Плахотнюком ещё в 2016 году, о якобы финансировании ПСРМ из России. При этом о финансировании ПДС из внешних фондов мудро молчат. И вообще тема связи правых партий и НПО упорно замалчивается.

Политический филиал фонда

Нужно признать, что ПДС М. Санду – это политический филиал Фонда Сороса в Молдове. Судите сами: председатель М. Санду – бывший член сената Фонда «Сорос-Молдова» в 2009–2010 годах. Экс-депутат и министр образования Л. Николаеску-Онофрей – директор по вопросам образования Фонда «Сорос-Молдова» в период 1996 – 1998 г. В течение 12 лет она была исполнительным директором образовательного НПО Pro Didactica. Экс-министр юстиции Олеся Стамате в 2007 – 2010 гг. была директором программы Buna guvernare Фонда Сороса, в 2006–2007 гг. – координатор проектов в том же фонде. Ранее членом политбюро ПДС была Даниела Терзи-Барбэрошие, которая работала в Фонде «Сорос-Молдова». Она – супруга директора Института публичных политик А. Барбэрошие.

Практически многие депутаты ПДС – это активисты Фонда Сороса либо грантоеды других фондов. К примеру, генеральный секретарь партии И. Гроссу – член и учредитель целого ряда НПО в сети Сорос. Член политбюро ПДС Д. Перчун – координатор проектa e-Transformare şi Informatizare при Минобразования, спонсируемый Фондом Сороса.

Какие фонды поддерживают ACUM?

Миллиардер Джордж Сорос – 23-й в списке самых богатых людей планеты (Форбс, 2016 год), имеет состояние в $24,9 млрд. У Фонда Сороса в Молдове бюджет – $5 – 10 млн ежегодно.

С 1992 по 2016 год Фонд Сороса потратил $120 млн в РМ ($119 911 171)! Вся сеть Сороса открыто поддерживает Майю Санду.

Только в 2017 – 2019 годах Фонд Сороса курировал проект под названием «Развитие гражданского общества АТО Гагаузия». Его бюджет – €606 077,96. Задача любопытная –«расширение возможностей организаций гражданского общества в АТО Гагаузия, с тем чтобы они могли контролировать и влиять на приоритеты развития на местном и национальном уровнях…».

Контролировать и влиять на политические приоритеты Гагаузии – вот основный посыл проекта.

Бюджеты фонда Конрада Аденауэра тоже впечатляют. Так, за 2014 год фонд получил €130 млн от правительства ФРГ. В РМ данный фонд сотрудничает с ЕС в нескольких проектах:

1) Развитие гражданского общества местного уровня в Республике Молдова, 2019 год, бюджет – €3 749 934;

2) Гражданское общество за улучшение бюджетного управления в Молдове, 2019 – 2022 годы. Бюджет – €1 150 000.

Ещё один фонд, близкий М. Санду, – Европейский фонд в поддержку демократии. Он был зарегистрирован в январе 2013 года по инициативе Польши. Финансируется он странами ЕС. Сотрудничает с НПО в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также в странах-участницах программы ЕС «Восточное партнёрство» – всего в 15 государствах. В 2013–2014 гг. бюджет фонда составлял €25 млн, рассчитанных на 2 – 2,5 года работы.

«Национальный фонд демократии» – американская организация, основанная в 1983 году Конгрессом США для продвижения демократии. При создании фонда сумма бюджета достигала $30 млн, но в дальнейшем выросла и в 2002 году составила уже $43 млн.

EФД и НФД спонcируют целую сеть СМИ в РМ, которых можно смело отнести к медиакартелю М. Санду. Речь о TV 8, Jurnal TV, PRO TV, Newsmaker.md, Nokta.md, Moldstreet.md, Nord News, Rise.md! Другие СМИ (типа Ziarul de Gardǎ, TVR Moldova) хоть спонсируются правительством Румынии, но поддерживают блок ACUM и лично М. Санду. Суммы заоблачные: от $77 тысяч – в случае Newsmaker.md, до €1 млн ежегодно – в случае Rise.md!

Мы уже не говорим про тысячи НПО типа IDIS «Viitorul», Институт публичных политик (IPP), Ассоциацию по внешней политике (APE) ProDidactica, которые открыто поддерживают, консультируют, продвигают правые партии, критикуют левые.

Напомним: на днях Дж. Сорос заявил, что выделит $1 млрд на продвижение демократии во всём мире и избавление от «олигархических режимов и авторитарных лидеров».

Нужно признать, что М. Санду и ПДС политически зависят и от немецкого фонда Конрада Аденауэра. Руководитель данного фонда в Румынии и РМ – Ганс Мартин Зиг (Hans Martin Sieg) держит ПДС в ежовых рукавицах, регулярно навещая Кишинёв «для консультаций».

Блок ACUM получает серьёзную прямую и опосредованную финансовую поддержку из-за рубежа. Но делается это через целую серию хитроумных схем. И суммы умопомрачительные. При этом мы не считаем денег посольств, грантов всевозможных международных политических организаций и т.д. Там суммы заоблачные. Потом их легализуют через «сбор пожертвований от граждан»!

Не Сорос единый…

Эти фонды финансируют НПО и СМИ, которые, в свою очередь, делают рекламу ПДС, люто критикуя её врагов. Речь – о миллионах евро! Кстати, это вмешательство в выборы или нет? Это непрямое финансирование или нет? Более того, многие депутаты ПДС и ППДП управляли различными НПО, получая зарплату от них (обычно зарплаты варьируют от €1000 до €5000 и более). Любопытно: если они потом делали пожертвования в фонд блока ACUM, это внешнее финансирование?

На страничках этих фондов вы увидите статьи Д. Алайбы (ЕФД), семинары с участием Д. Плынгэу и Д. Перчун (фонд Konrad Adenauer). Всё за счёт фонда, конечно. Все эти фонды за долгие годы создали в РМ сеть НПО, руководимых баронами гражданского общества, называемых ещё НПОкратией (в английском языке – NGOcracy).

Деньги для НПО или для партии?

А теперь несколько примеров, чтобы вы поняли, как работает эта машина. 28 марта 2019 года Ю. Лянкэ заявил, что в 2014-м, будучи премьером, встречался с Соросом в квартире в Нью-Йорке. Тот дал ему $1 миллион, и он лично передал их М. Санду «для развития образования». Что это были за деньги, как они попали к Санду, кому она их передала и как вообще такое возможно – непонятно. Чуть позже экс-министр образования К. Фусу подтвердила, что деньги ушли на финансирование некоторых НПО, близких М. Санду. На модернизацию образования пошло только 40% денег, то есть 400 тысяч, остальные 600 тыс. ушли в карманы НПО. Речь идёт о проекте «Поддержка реформы образования в Республике Молдова», внедряемом с июня 2014 по декабрь 2015 года. Его бюджет составил $992,5 тысяч.

Из средств, выделенных на модернизацию образования, $115 тыс. поступили в Институт публичных политик (IPP), который впоследствии стал «центром идей и кадров» для ПДС и ППДП. Здесь работали О. Нантой, А. Барбэрошие. Ассоциация Catalactica получила $100 тыс., а $34 тыс. поступили в образовательный центр Pro Didactica (Л. Николаеску-Онофрей). После «успеха организованных мероприятий» данные проекты были пополнены $80 тыс. Ещё $270 тыс. были потрачены на 140 экспертов, которые работали над «реформированием учебных программ». Итого – $600 тыс.! Неплохо заработали за год, не так ли. И сегодня эти грантоеды – видные лидеры и спонсоры ПДС.

Ещё раз подчеркнём: многие депутаты и министры ПДС и ППДА – лидеры НПО с бюджетами в €100 тыс. – €1 млн ежегодно!

Зарплаты в конверте от Сороса

В августе 2016 года веб-портал dcleaks.com, позиционирующий себя как проект американских хакеров-активистов, пробил сайт «Открытое общество» Дж. Сороса. Там всплыли интересные данные. В июле 2014 года по просьбе премьера РМ Ю. Лянкэ Дж. Сорос соглашается оплатить содержание четырёх советников, которые к тому же получали зарплату в 9 тыс. леев из госбюджета. В среднем для каждого из них была предусмотрена зарплата в $4200 (около 60 тыс. леев) в месяц. Так, только в 2014–2015 годах на счета советников Ю. Лянкэ поступило, помимо зарплат от государства, более 2 млн леев соросовских средств. Схема была следующей: институт Сороса «Открытое общество» перечислил деньги НПО из Германии Institut für Europäische Politik (Институт европейских политик – ИЕП). А эта НПО перечислила деньги советникам, среди которых был и В. Кульминский, в 2019 году назначенный советником

М. Санду по внешней политике, а 23 октября – госсекретарём МИДЕИ. Прикрыли деньги якобы научным исследованием, которое никто не видел и никому его не предъявляли.

Кстати, после падения Лянкэ двое его советников – Е. Стурза и В. Кульминский – регистрируют неправительственную организацию Институт европейских политик и реформ (ИЕПР). Членами новой структуры стал как сам Лянкэ, так и многие люди из его окружения. Институт продолжал получать деньги извне, помогая в продвижении партии Лянкэ – Европейской народной партии. Кроме того, среди членов ИЕПР числится и бывший советник Бундестага Мартин Зиг, нынешний покровитель Майи Санду. Партии меняются, механизмы финансирования остаются…

Лидеры НПО – в прокуроры!

А вот ещё пример. Многие внешние вливания ЕС в юстицию, реформу полиции, поддержку СМИ идут прямо в карманы грантоедов. Народ не получает ни копейки, но это называют внешней поддержкой. К примеру, на реформу юстиции ушли €100 млн, образования – €90 млн и т. д. За последние годы Центр юридических ресурсов (Centrul de resurse juridice) распилил 13 проектов в юстиции на баснословную сумму в $3 млн ($3 086 755,17). Это то, что мы смогли найти. Руководит ЦЮРом В. Грибинча, свояк депутата ПДС С. Литвиненко. Напомним, что в 2019 году блок ACUM проталкивал Грибинчу на должность генпрокурора.

Проще говоря, активисты НПО работают открыто на ПДС на деньги извне. Их рекламируют СМИ на эти деньги прямо во время выборов. Им платят деньги за «научные исследования» извне, когда они занимают должности уже во власти или будучи членами политбюро и т. д. Им платят за перелёты, за участие в тренингах. Их консультируют эксперты на деньги фондов, в их списках – люди на внешних грантах.

Фонд Open Dialog – прокуратура молчит!

В 2018 году в молдавском парламенте была создана спецкомиссия по изучению вопроса о внешнем финансировании ПДС и ППДП фондом Open Dialog. За его спиной находится беглый казахский миллиардер Мухтар Аблязов, и не он один. Фонд спонсировал участие членов блока ACUM в международных семинарах. 16 ноября 2018 г. парламент обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать этому юридическую оценку. Вроде завели уголовное дело, но прокуратура молчит. Почему?

Теперь вы понимаете, на какие деньги эти господа постоянно ездят за границу, снимают дорогие отели, едят в элитных ресторанах, содержат офис за €1600 в месяц и, конечно, «борются с коррупцией и внешним финансированием» в рядах «русофилов»?

Деньги Шора

Но деньги к ПДС поступают не только от транснациональной олигархии типа миллиардеров Сороса или Аблязова. Эти господа не брезговали и связями с местными олигархами. 7 ноября 2016 года в СМИ появились документы о денежных трансфертах в пользу ПДС М. Санду. Некий В. Галой, представитель компании Dufremol SRL, он же человек И. Шора, перечислил 4 ноября 2016 г. 300 тыс. леев в избирательный фонд М. Санду. Деньги пришли 7 ноября. 8 ноября И. Шор заявил, что спонсировал ПДС – партию М. Санду. Затем в СМИ появились записи телефонных переговоров заместителя председателя ПДС И. Гросу и В. Галоя. Беседы состоялись 3 и 7 ноября 2016 года.

Кстати, известен факт, что И. Шор лично спонсировал ЛДПМ (зарплаты депутатам и министрам, рестораны, поездки, бензин и т. д.). Лишь по некоторым выплатам сохранились документы.

10 – 12 декабря 2012 г. делегация Республики Молдова летала в Доху на частном самолёте TC-FIB, компании Nobil Air. 12 ноября на том же самолёте они слетали в Брюссель, оттуда – в Кишинёв. М. Санду также была членом делегации. Полёты стоили €70 тыс. Оплатил их И. Шор из денег BEM, в чём лично признался на допросе. Кстати, некоторые СМИ, обслуживающие ПДС, также получали рекламу, и не только за счёт денег BEM и краденного миллиарда. Даже уголовное дело было открыто.

Как видите, деньги BЕМ не пахнут, не так ли?

Вывод прост: блок ACUM получает серьёзную прямую и опосредованную финансовую поддержку из-за рубежа, но делается это через серию хитроумных схем. И суммы – умопомрачительные! При этом мы не считаем денег посольств, грантов всевозможных международных политических организаций и т. д. Там суммы заоблачные. Потом их легализуют через «сбор пожертвований от граждан».

Пользуясь тем, что Молдова – страна, зависимая от внешних игроков, эти господа беспардонно обвиняют всех, кроме себя, во внешнем финансировании. Но правда рано или поздно пробьёт себе дорогу. Убеждён.

Богдан Цырдя, политолог