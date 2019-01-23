Правовой ликбез

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Напишите претору

Во дворе дома на улице В. Лупу владельцы машин зарыли на проезжей части два бетонных столбика и ставят машины так, как им удобно. Ни скорая, ни аварийка к дому подъехать не могут. После моего звонка в комиссариат полиции сектора Боюканы пришёл сотрудник правоохранительных органов, с моих слов составил протокол и ушёл. Потом пришло извещение, что мою жалобу направили в ЖЭК – мол, разбирайтесь сами. Что мне делать дальше? Л. Трусевич, Кишинёв

– Речь идёт о незаконно огороженных территориях во дворах, которыми предприимчивые жители резервируют себе парковочные места. Если вы решили самостоятельно сломать эти сооружения, то и ваши действия также будут являться незаконными. Снесением подобных конструкций должна заниматься претура того сектора, на территории которой находится самовольное ограждение. Для этого вам следует написать жалобу на имя претора (лучше коллективную – 3–5 подписей будет вполне достаточно) и зарегистрировать её в канцелярии.

В жалобе обязательно укажите, что данное сооружение блокирует бо`льшую часть мест во дворе, оставляя возможность для парковки автомобилей только около дороги или в глубине двора. Эта конструкция никак не обозначена, следовательно создаёт опасность для движения других автомобилей и пешеходов, которые могут задеть бетонные столбики и получить травмы. Также в случае сильного возгорания из-за самовольных ограждений пожарные машины не смогут заехать во двор. Напишите, что требуете демонтировать незаконно установленное сооружение на территории вашего двора и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Сообщение о принятых мерах просите прислать вам в установленный законом 30-дневный срок. На такую жалобу чиновники обязательно отреагируют.

Советую к письму приложить фотографии, подтверждающие данный факт нарушения.

Двойное гражданство – не помеха

Я отношусь к категории жертв политических репрессий. Ранее ежемесячно получал компенсацию в размере 100 леев, но в сентябре 2018 года, когда по решению правительства репрессированным стали выплачивать по 500 леев, мне в этой помощи отказали. Мотивировали это тем, что я – гражданин России.

Действительно, в 2014 году я оформил гражданство РФ и получаю российскую пенсию. Но я остаюсь и гражданином Молдовы, всю жизнь проработал и прожил в Чадыр-Лунге. Освободил своё государство от выплаты мне пенсии, а оно меня лишило пособия для репрессированных и полиса медицинского страхования. Где справедливость? С. Навачлы, Чадыр-Лунга

– Наличие двойного гражданства не ограничивает вас, как гражданина РМ, в правах, предусмотренных законодательством о реабилитации и обязательном медицинском страховании. Как гражданин РМ, вы вправе потребовать письменного отказа в выплате компенсаций с указанием законных мотивов. Затем решение принимает суд.

Закон РМ № 1225 от 08.12.1992 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» не предусматривает, что принятие гражданства другого государства, при сохранении молдавского, лишает гражданина, причисленного к категории жертв политических репрессий, права на компенсацию.

Как наказать застройщика?

В каких случаях покупатель жилья может взыскать с застройщика штраф и компенсацию за моральный вред? Л. Чебан, Сороки

– В основном эти случаи связаны с нарушением срока сдачи застройщиком квартиры в собственность инвестору. Неустойка за просрочку может быть предусмотрена в договоре. Но в любом случае она указана и в законе. Так, Закон РМ № 105 от 13.03.2003 года «О защите прав потребителей» указывает, что, в случае нарушения установленных сроков начала и окончания оказания услуги (выполнения работы) или назначенных потребителем новых сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определён в часах) просрочки неустойку в размере 10 % цены услуги (работы). Более того, договором об оказании услуги (выполнении работы) может быть установлен более высокий размер неустойки.

При этом уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают продавца, застройщика от исполнения возложенных на него обязательств перед потребителем. В отдельных случаях покупатель может потребовать ещё и компенсацию ущерба. Для этого нужно доказать, что пострадавшая сторона понесла расходы, связанные с невозможностью получить квартиру в срок. Ещё один вид компенсации – за причинение морального вреда. При этом максимальный размер такой компенсации законом не ограничен.

Расплата за неуплату

Чем мне грозит неуплата административного штрафа? Т. Кожокарь, Кагул

– Согласно ч. (1) ст. 34 Кодекса РМ «О правонарушениях», штрафом является денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим кодексом. Штраф устанавливается в условных единицах. Одна у. е. – 50 леев.

В случае невозможности уплаты штрафа по причине отсутствия или недостаточности имущества либо по причине злостного уклонения правонарушителя от погашения выписанной суммы судебная инстанция может её заменить: a) штрафом в двойном размере; b) лишением права осуществлять определённую деятельность на срок от шести месяцев до одного года; c) неоплачиваемым трудом в пользу общества из расчёта один час работы за одну условную единицу; d) арестом за правонарушение из расчёта один день ареста за две условные единицы.

Отрезвляющее наказание

Что говорит закон о появлении нетрезвых граждан в общественных местах? В. Лукьянова, Окница

– Статья 355 Кодекса РМ «О правонарушениях» предусматривает административную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах или появление там в состоянии алкогольного опьянения. За такие «эксперименты» любителям Бахуса грозит штраф в размере от 150 до 300 леев или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Если любитель спиртного так крепко выпил, что потерял способность передвигаться самостоятельно, появление в общественном месте в таком виде будет стоить ему от 300 до 600 леев. Также ему может быть назначено наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Практика полна изъянов

Как вы оцениваете национальное законодательство о митингах? Как власти нарушают права граждан на свободу собраний? О. И., Бельцы

– Закон РМ № 26 от 22.02.2008 г. «О собраниях» гарантирует любому лицу свободу собраний в порядке, предусмотренном Конституцией РМ и международными договорами, одной из сторон которых является РМ. В этом смысле роль и правовое значение этого закона трудно переоценить. Однако практика применения данного акта властями противоречива и далека от совершенства. 27 августа 2016 года ряд гражданских активистов и лидеров оппозиции провели антиправительственный митинг под лозунгом «Я не боюсь». Несколько сотен человек попытались пройти на центральную площадь, где проходило празднование Дня независимости. Полиция не позволила толпе приблизиться к периметру площади. Чтобы остановить протестующих, правоохранители безосновательно применили слезоточивый газ. Действия полиции были незаконными, так как протестующих не предупредили, прежде чем применить слезоточивый газ. Проигнорирован был и тот факт, что в толпе находились женщины, дети и пожилые люди.

«Развод» по телефону

Получила от оператора мобильной связи сообщение остерегаться звонков с неизвестных международных номеров с просьбой перезвонить. Дескать, это мошенничество по телефону. Занимаются ли правоохранители или другие органы такими «разводами» неискушённых граждан? Е. Димитрова, Тараклия

– Телефонные мошенники могут завладеть деньгами заявителя под видом осуществления международного вызова или оказания тех или иных услуг, решения различных вопросов. В любом случае мошеннические действия подпадают под ст. 190 Уголовного кодекса РМ.

Каждый такой случай должен становиться предметом тщательного разбирательства в правоохранительных органах. Обращаться в полицию можно как письменно, так и с устным сообщением по телефону 166. Заявление включает доводы заявителя и требование об установлении виновных лиц.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА