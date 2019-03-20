Правовая школа

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Ксерокопии здесь ни при чём

Летом 2018 года в Каменке (Приднестровье) убили нашего 16-летнего сына, курсанта 5 курса Тираспольского суворовского училища. Розыск подозреваемого объявили, но только в пределах региона Приднестровья. Со временем следственный комитет Тирасполя приостановил следствие по причине отсутствия подозреваемого в убийстве. Мы обратились в правоохранительные структуры РМ с просьбой открыть уголовное дело в Молдове и объявить убийц в розыск. Для этого требуются ксерокопии некоторых документов. Но следственный комитет Тирасполя отказывается их выдавать. Складывается впечатление, что там почему-то не заинтересованы нам помогать. Как нам быть? К кому обращаться, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки? Семья Волковых, с. Катериновка Каменского р-на

– Хочу выразить вам слова соболезнования в связи с утратой сына. С юридической точки зрения убийство было совершено на территории Республики Молдова. Поэтому идентификацией виновных лиц и всеми обстоятельствами этого дела обязаны заниматься молдавские правоохранители. Для этого никакие ксерокопии от так называемого следственного комитета не требуются. Для начала уголовного преследования и его эффективного продвижения вам необходим адвокат по уголовным делам.

Проделки аферистов

В 2012 году Светлана Ботнарь, моя коллега по работе, попросила меня взять для ремонта её дома в бельцком филиале компании Express Leasing кредит на сумму 5000 леев. Когда я стала читать бумаги, то увидела, что в документах стоит другая сумма – $1500, – и кредит берётся на два года. Я спросила С. Ботнарь, в состоянии ли она вовремя рассчитаться с кредитом. Она заверила, что её муж, П. Ботнарь, на цементном заводе получает хорошую зарплату. Конечно, супруги не вернули ни бануца. А меня семь лет преследует судебный исполнитель из Кишинёва, который требует, чтобы я погасила их кредит. А у меня нет ни денег, ни нормальной жизни. Я одна воспитываю дочь – школьницу, а живу с немощной матерью-пенсионеркой. Что мне делать? В. Кузовлёва, г. Резина

– С гражданско-правовой позиции здесь ничего не поделаешь. Действия судебного исполнителя полностью законны, так как он пытается обналичить решение суда о взыскании с вас долга. Это его работа. Тот факт, что вы одна воспитываете дочь и содержите престарелую мать, не даёт никаких оснований для освобождения от уплаты долга. Совсем другое дело – действия Светланы и её мужа. Они втянули вас в денежную аферу. Я усматриваю в их действиях криминальную составляющую – здесь налицо разумные подозрения в совершении против вас мошеннических действий.

Советую вам обратиться в прокуратуру с жалобой о начале уголовного преследования в отношении данных лиц по ст. 190 УК РМ. Органы разберутся. При этом на период уголовного преследования вы вправе требовать приостановления исполнительного производства.

Загвоздка – в гражданстве

Мне 71 год. Все мои родные уехали на ПМЖ в Россию, собрался и я. Но я гражданин Молдовы. Говорят, чтобы отказаться от гражданства, нужно ждать больше года. Можно ли принять российское гражданство, не отказываясь от молдавского? Что нужно для этого сделать? А. Шевелёв, Тирасполь

– Отказ от молдавского гражданства подаётся в форме заявления на этапе подачи заявления о приобретении гражданства РФ. Для этого нужно отправить соответствующее заявление в консульство Республики Молдова в РФ. При оформлении документов в компетентный орган РФ вы предъявляете уведомление, подтверждающее факт отправки заявления в консульство Молдовы и само заявление об отказе от гражданства РМ, заверенное нотариусом. Речь идёт всего лишь о просьбе – никак не об отказе от молдавского подданства. В молдавском консульстве о такой процедуре хорошо информированы.

Для официального отказа от гражданства РМ необходимо пройти сложную процедуру, а сам отказ от гражданства утверждает своим указом лично президент. Так что вы просто направляете заявление об отказе, в котором декларируете, что обязуетесь в течение года отказаться от молдавского гражданства. Так как ответ от консульства не приходит, необходимо подать уведомление о наличии второго гражданства в МВД РФ. Вас могут попросить написать объяснительную о причинах сохранения молдавского паспорта. В этом случае надо указать, что вы со своей стороны все требования выполнили, но отказаться от гражданства РМ не смогли не по своей вине.

Кому достанется наследство?

Двое немолодых людей стали жить вместе. У каждого из них была личная приватизированная собственность, а совместной они не приобретали. Через пять лет после официальной регистрации брака мужчина скоропостижно умер. Нотариус открыл наследство только на жену. Дети мужа заявление нотариусу не подали и каких-либо других действий для принятия наследства не совершали. Участниками приватизации квартиры они не являлись. Через полтора месяца скончалась женщина, не узаконив право на наследство и не получив свидетельства – у каждого из супругов от предыдущего брака осталось по двое взрослых детей. Как разделить собственность, которая была у супругов до брака? Н. Иванов, Унгены

– В данном случае налицо наследственная трансмиссия. Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследования, то есть если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Иными словами, после открытия наследства у наследника возникает право на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию, не успел реализовать право на принятие наследства в течение оговоренного в законе срока по причине своей смерти, право на принятие наследства от умершего наследника переходит к его наследникам. В вашей ситуации наследуют в равных долях две упомянутые квартиры только дети пережившей супруги.

Дали от ворот поворот

В 1995 году, когда мне исполнилось 55 лет, я вышла на пенсию, но с работы не увольнялась. За это время перенесла тяжёлые заболевания – и мне присвоили инвалидность II группы. Тогда с учётом ограничения возможностей мне сделали перерасчёт пенсии. Теперь после выхода на заслуженный отдых у меня накопился солидный трудовой стаж – 24 года. Я обратилась в ТКСС с просьбой о новом пересчёте пенсии, однако у меня не приняли документы, поскольку я получала пособие по инвалидности. Но я 24 года платила взносы в пенсионный фонд. Куда пошли мои отчисления? Н. Кондрашова, Кишинёв

– Отказ явно незаконен. Так как в силу ст. 33 ч. (1) лит.b) Закона РМ № 156 от 14.10.1998 г. «О государственной пенсионной системе» пересмотр решения о назначении пенсии производится в случае перевода на другой вид пенсии. При этом пенсионер, который обратился по поводу перевода его на тот или иной вид пенсии, предусмотренный настоящим законом, и который ранее получал этот вид денежной выплаты, может выбрать пенсию, назначенную ему ранее, принимая во внимание все индексации и перерасчёты, произведённые до даты перевода. Новый размер пенсии устанавливается с месяца, следующего за тем, в котором были поданы заявление и необходимые документы в орган социального страхования. Требуйте письменный отказ – и в суд.

Платим за чужие ошибки

Предусмотрены ли в молдавских законах штрафы в отношении лиц, регистрирующих акты гражданского состояния? Тех лиц, которые выписывают свидетельства о рождении, бракосочетании, смерти и другие документы с ошибками, а получателям потом приходится тратить уйму времени и денег на их исправление? Л. Юрий, с. Ишкэлэу Фалештского р-на

– Нет, таких штрафов действующий Кодекс РМ «О правонарушениях» не предусматривает. В случае выявления ошибок в актах гражданского состояния необходимо обратиться в ЗАГС с заявлением об их исправлении, а при отказе – в суд.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА